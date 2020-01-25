Из Воронежской области выдворили иностранца, который никак не выдворялся

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:04:29+03:00

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Дело 38-летнего мужчины из Республики Молдова рассмотрели в Бутурлиновском районном суде.

В прошлом году его два раза привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ. Сначала назначили 2 тысячи рублей штрафа, потом - 5 тысяч. К тому же потребовали самостоятельно выехать за пределы страны. Однако мужчина делать это не спешил.

И вот к нему снова пришли полицейские. Отпираться мужчина не стал, он полностью признал вину. Приговором суда ему назначили еще 4 тысячи рублей штрафа и снова выдворение - только теперь уже не самостоятельное, а принудительное.

ИСТОЧНИК KP.RU