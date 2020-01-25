2020-01-25T10:39:37+03:00
Происшествия

Звонок «из банка» стоил жительнице Воронежа миллион триста тысяч рублей

Девушка поверила мошеннику и лишилась сбережений
Виктор ПАВЛОВ
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Наверняка среди "лже-банкиров" идет соревнование, кто заработает больше одним звонком. Мошенник, о котором мы расскажем далее, может войти в число лидеров.

Напомним, схема все та же. Звонят с номера, похожего на номер банка, называют ваше имя и другие личные данные (откуда вся эта информация у обманщиков - вопрос интересный). Потом говорят, что с вашим счетом происходят подозрительные действия: якобы вы можете лишиться всех сбережений из-за хакеров. Чтобы этого не произошло, достаточно назвать код из СМС (который на деле нельзя никому сообщать). Итог - обманщики уводят деньги в неизвестном направлении.

25-летняя девушка из Воронежа доверилась такому мошеннику. Как она рассказала полицейским, со счета списали миллион триста тысяч рублей. В ГУ МВД по Воронежской области сообщают, что завели дело по статье "Мошенничество". Обманщика ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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