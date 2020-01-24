В Воронежской области продолжают судить воспитателя, на глазах которого с горки упала девочка

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:59:17+03:00

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20 января Рамонский районном судом отказал в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении воспитателя детского сада.

Речь идет о женщине, которая с 2000-го по 2018 год работал в детском саду поселка Комсомольский. Согласно должностной инструкции воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. Однако 3 августа 2018 года в период с 10.15 до 10.45 в дошкольном учреждении случилось ЧП.

Пятилетняя девочка играла с другими детьми на площадке детсада под присмотром воспитателя и его помощника. С разрешения взрослых малютка взобралась по ступенькам на игровой комплекс с горкой. Но когда девочка решила спуститься, она потеряла равновесие и упала на землю. Ребенок ударился о твердый грунт.

- Согласно заключению эксперта у малолетней воспитанницы обнаружены телесные повреждения в дальнейшем квалифицированные как причинившие ей средней тяжести вред здоровью, - констатировали в суде.

Воспитатель детского сада обвинили по пункту «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Согласно этой статье, женщине, например, грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до трех лет. Либо ее также могли отправить на принудительные работы.

13 января следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Однако прокурор возражал против прекращения дела, в частности потому, что воспитательница не возместила ущерб, причиненный потерпевшей девочке. Женщина на заседании не признала вину.

Суд указал в вынесенном постановлении, что при обстоятельствах, изложенных в материалах дела, если они найдут свое подтверждение, уголовное преследование воспитателя должно быть прекращено по иным основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU