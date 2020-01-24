2020-01-24T19:52:43+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина ударил своего коллегу ножом в поясницу

А после этого сбежал к родным в Липецкую область
Олег ИВАНОВ
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10 декабря 2019 года в приемное отделение одного из медучреждений в Семилукской области поступил 29-летний уроженец Пензенской области. У мужчины были телесные повреждения - ножевое ранение в районе поясничной области.

Оказалось, что 9 декабря примерно в 16.20 в селе Нижняя Ведуга на улице Садовой он выпивал с 33-летним приятелем. Слово за слово и вот уже старший товарищ схватился за нож. После - удар. И вот преступник уже убегает с места происшествия. При этом потерпевший мужчина не сразу обратился за помощью. Понятное дело ухудшилось его состояние. Спустя сутки он все же обратился в районную больницу.

Подозреваемого задержали в Липецкой области. Там он скрывался у своих знакомых. Орудие преступления изъято. Установлено, что участники конфликта приехали на работу в Семилукский район с разных областей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас 33-летний мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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