В Воронежской области пенсионерке «забыли» заплатить 160 тысяч рублей
С октября 2018-го по декабрь 2020 года администрация Алешковского сельского поселения не платила пенсию местной жительнице за выслугу лет. Хотя деньги на это в бюджете были.
- В результате бездействия главы администрации сумма общей задолженности перед пенсионеркой превысила 160 тысяч рублей, - комментируют в областной прокуратуре.
Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата пенсии свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).
ИСТОЧНИК KP.RU