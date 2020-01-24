В Воронежской области пенсионерке «забыли» заплатить 160 тысяч рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:11:35+03:00

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С октября 2018-го по декабрь 2020 года администрация Алешковского сельского поселения не платила пенсию местной жительнице за выслугу лет. Хотя деньги на это в бюджете были.

- В результате бездействия главы администрации сумма общей задолженности перед пенсионеркой превысила 160 тысяч рублей, - комментируют в областной прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата пенсии свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

ИСТОЧНИК KP.RU