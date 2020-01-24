В Воронеже на день перекроют дорогу у СОК «Энергия»
Будет закрыт участок от улицы Ворошилова до Депутатской
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25 января в течение 14 часов будет закрыто движение мимо спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия». Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением работ по бетонированию плиты перекрытия.
25 января с 8:00 до 22:00 воронежским автолюбителям придется искать альтернативные пути объезда СОК «Энергия». Будет закрыт участок от улицы Ворошилова до улицы Депутатской.
ИСТОЧНИК KP.RU