Водитель фуры, пропуская скорую помощь, съехал в кювет на воронежской трассе

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:44:40+03:00

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23 января примерно в 20.00 в Павловском районе, на 653 км автодороги М4-«Дон», водитель грузового автомобиля съехал в кювет и не мог самостоятельно выехать. На место ДТП был направлен экипаж Госавтоинспекции.

59-летний водитель грузового «Мерседеса» объяснил, что ехал в направлении Ростова-на-Дону. Он заметил приближающийся сзади автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Чтобы спецавтомобиль не совершал обгон по встречной полосе, водитель фуры снизил скорость и съехал на обочину. Однако выехать после этого на проезжую часть самостоятельно уже не смог.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали на место специальную технику. Кроме того, они обеспечивали движение транспортного потока на этом участке дороги. После того, как фуру вытянули на проезжую часть, водитель поблагодарил сотрудников ДПС и продолжил движение.

ИСТОЧНИК KP.RU