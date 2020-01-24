Мошенник отобрал у женщины из Воронежа, игравшей на бирже, 400 тысяч рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:43:36+03:00

Он заявил, что у нее есть счет в иностранном банке и предложил перевести деньги в российский. Конечно, не бесплатно

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В четверг, 23 января, в воронежский отдел полиции № 5 обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что некоторое время назад играла на электронной бирже. И тут позвонил незнакомец и заявил, что у нее в иностранном банке накопилась приличная сумма. И предложил перевести деньги в российский. Потом пошел стандартный «развод»: нужны деньги на оплату пошлины, потом на оформление документов. Женщина опомнилась только тогда, когда перевела около 400 тысяч рублей, а никаких накоплений так и не получила.

- Всего за минувшие сутки было четыре сообщения о мошенничествах, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Все они совершены по телефону либо в интернете. Еще раз напоминаем: не перечисляйте денег незнакомцам, не сообщайте им своих банковских реквизитов. Если все-таки вас обманули, не теряйте времени зря – сразу идите в полицию. Тогда шансов поймать мошенника будет гораздо больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU