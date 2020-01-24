В Воронеже грузовик насмерть сбил пенсионера

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:29:29+03:00

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Сразу в нескольких группах в соцсетях в пятницу, 24 января, появилось сообщение о ДТП в районе улицы Космонавтов недалеко от памятника в форме самолета. На фото попал мужчина, неподвижно лежавший посреди дороги, и стоящий чуть впереди «МАН» с прицепом. Большинство пользователей склонялись к тому, что мужчина умер. Впоследствии появились сообщения, что его накрыли простыней.

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили некоторые подробности этого ДТП:

- По нашим данным, случилось оно в 13.16 у дома на улице Ворошилова, 23. 33-летний водитель «МАНа» сбил насмерть 62-летнего пешехода, находившегося на дороге рядом с «зеброй». Кто в этом ДТП прав, кто виноват, пока говорить рано. Наши сотрудники разбираются в обстоятельствах ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU