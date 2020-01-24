Под Воронежем бездомный узбек после кражи на 13 тысяч отправится в колонию особого режима

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:38:32+03:00

Узбек успел перед тем, как попался, сделать дорогие покупки по украденной банковской карте. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В сентябре 2019 года 29-летний уроженец Узбекистана украл с дачи в Рамонском районе несколько вещей, в том числе банковскую карту. На нее он немного пошиковал в Сити-парке «Град», оплатив покупки на 13 тысяч рублей. Вскоре вора поймали.

- Оказалось, что мужчина вовсе не имеет гражданства, и у него нет регистрации в России, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. – Наш сотрудник поддержал обвинение в суде, который принял решение: учитывая богатое криминальное прошлое подсудимого, отправить его на 2,5 года в колонию особого режима. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU