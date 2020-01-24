За неделю из-за гололеда пострадали 495 жителей Воронежской области
Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно
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С 16 по 22 января с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратился 3051 человек. Большинству пациентов – 2159 - помощь потребовалась в Воронеже.
Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за гололеда пострадали 495 жителей региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Хотя госпитализация понадобилась лишь в 12% случаев. Также за отчетный период зарегистрирован один случай обморожения и три случая переохлаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU