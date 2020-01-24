В Воронежской области подросток с ножом ограбил двух пенсионеров

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:12:55+03:00

16-летний подросток ответит в суде за нападения на пенсионеров с ножом и за кражи. Фото: из архива «КП»

А еще он подбил на кражу младшего приятеля

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16-летний житель Бутурлиновки, несмотря на юный возраст, хорошо известен местным полицейским. С самой худшей стороны.

С октября 2018-го по июнь 2019 года он заходил во дворы и залезал в дома земляков и брал там все, что ему нравилось. Всего он украл вещей на сумму около 17 тысяч.

На пожилых людей криминальный юнец нападал с ножом. В апреле и мае 2019 года он дважды заходил в дом старушки. Угрожая ножом, он в первый раз заставил ее отдать 400 рублей, во второй – 600.

В августе 2019 года подросток напал на 71-летнего пенсионера. Мужчина попытался сопротивляться мерзавцу и получил ножом по правой руке. Малолетний преступник похитил у пожилого человека продукты и сигареты на сумму больше 700 рублей.

Кроме того, в мае 2019 года 16-летний вор уговорил 15-летнего приятеля украсть комплектующие со станков в мастерской одной из фирм Бутурлиновки. Металл они собирались сдать в пункт приема. Задуманное подросткам сделать удалось, но вскоре их поймали.

- Старший подросток будет отвечать по девяти преступлениям: трем по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», пяти по п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Младший – только за кражу. Старший уже был судим за кражи, его арестовали. Оба подростка признали свою вину. Ее подтверждают также показания свидетелей и заключения судебных экспертиз. Часть похищенного изъяли и возвратили владельцам. Все уголовные дела в отношении них направили в суд, – рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Егор Бердянский.

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ИСТОЧНИК KP.RU