2020-01-24T11:35:04+03:00
Происшествия

В Воронеже с пожара эвакуировали 15 человек

Сгорела одна комната, а вот в поселке Воля огонь полностью уничтожил дом
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар на Рижской потушили через 22 минуты после сообщения о нем.Пожар на Рижской потушили через 22 минуты после сообщения о нем.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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В четверг, 23 января, на улице Рижской Левобережного района загорелся многоквартирный дом.

- О пожаре нам стало известно в 18.06, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выехали десять человек на четырех машинах. Наши сотрудники помогли выйти на улицу 15 жильцам. Огонь потушили в 18.28. Пламя повредило квартиру площадью 15 квадратных метров. Причину пожара предстоит выяснить.

А в ночь на пятницу, 24 января, вспыхнул жилой дом на улице Студенческой поселка Воля Новоусманского района.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 00.38, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На пожар выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Пламя затушили в 1.03. Однако огонь уничтожил дом площадью 9 на 9 метров. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было. Причину его также пока еще выясняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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