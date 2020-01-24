В Воронежской области бизнес-леди украла материнский капитал у двух женщин

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:14:33+03:00

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Полицейские раскрыли преступную деятельность 54-летней жительницы Лискинского района. Бизнес-вумен легально оказывала услуги, связанные с недвижимостью. А на деле часто, пользуясь доверием клиентов, просто забирала у них деньги.

Так, в 2018 году к бизнес-леди обратились две жительницы Воронежской области с просьбой помочь получить займ на покупку жилья. В счет оплаты они собирались использовать деньги из материнского капитала. После того, как женщины перечислили немалую сумму, у предпринимательницы сразу возникли проблемы с бизнесом. Когда клиентки бессовестной бизнес-вумен поняли, что их просто водят за нос, они пошли в полицию.

- Наши сотрудники выяснили, что бизнес-леди замешана по крайней мере еще в четырех похожих мошеннических комбинациях, всего ущерб от ее действий составил более 2,3 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU