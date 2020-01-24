В Воронеже росгвардейцы сняли 14 военных с поезда за драку

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:54:33+03:00

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Во вторник, 22 января, неприятный инцидент случился на вокзале «Воронеж-1». В проходившем поезде «Москва-Анапа» 14 военных учинили дебош. Они устроили драку и напугали других пассажиров. Вызвали сотрудников Росгвардии. Омоновцы быстро навели порядок и передали разбуянившихся вояк в военную комендантуру.

Напомним, в поездах, ехавших на юг и обратно, в последнее время было два ЧП, связанных с воронежцами. В поезде Санкт-Петербург – Севастополь 61-летний уроженец Воронежской области порезал ножом попутчиков – 22-летнего парня из Архангельской области и 18-летнюю девушку из Крыма. Устроившего поножовщину пенсионера сняли с поезда на станции Владиславовка. Он «заработал» себе уголовное дело.

А в ночь на 10 января в поезде, ехавшем из Севастополя, на видео попало, как женщина выбрасывает из купе свою маленькую дочку. Правда, потом она сообщила другую версию: якобы ребенок просто выскользнул из рук.

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ИСТОЧНИК KP.RU