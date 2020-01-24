В Воронеже в выходные на телебашне вспыхнут салюты и расцветут гвоздики

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:54:02+03:00

На телебашне в честь праздника сделают особенно красочную иллюминацию. Фото: из архива «КП»

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В честь 77-летней годовщины освобождения Воронежа на телевизионной башне вспыхнут огни салютов и распустятся красные гвоздики, сообщили в воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ). Кроме того, горожане и гости столицы Черноземья, в поле зрения которых будет телевышка, смогут увидеть еще и красные звезды и георгиевские ленты.

Специалисты ОРТПЦ включат праздничную иллюминацию вечером. Она будет гореть не только в День освобождения Воронежа - 25 января, но и в другой выходной – 26-го. Ею можно будет полюбоваться с 18.00 до 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU