В Воронеже в выходные на телебашне вспыхнут салюты и расцветут гвоздики
В честь 77-летней годовщины освобождения Воронежа на телевизионной башне вспыхнут огни салютов и распустятся красные гвоздики, сообщили в воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ). Кроме того, горожане и гости столицы Черноземья, в поле зрения которых будет телевышка, смогут увидеть еще и красные звезды и георгиевские ленты.
Специалисты ОРТПЦ включат праздничную иллюминацию вечером. Она будет гореть не только в День освобождения Воронежа - 25 января, но и в другой выходной – 26-го. Ею можно будет полюбоваться с 18.00 до 22.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU