2020-01-24T09:26:35+03:00
Общество

В Воронеже на выходных пойдет дождь

И потеплеет до +2
Юрий КОЗЛОВ
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Непонятно, увидят ли воронежцы в этом году настоящую зиму или уже нет.Непонятно, увидят ли воронежцы в этом году настоящую зиму или уже нет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утро пятницы, 24 января, впервые за долгое время оказалось, как и положено в это время, морозным. Однако в выходные столбик термометра вновь резко подскочет вверх. Даже больше, чем до этого предполагали синоптики. Что ж, в эту зиму воронежцы к такой погоде уже привыкли. В Воронежском гидрометцентре отмечали, что циклоны с Европы не дадут холоду задержаться надолго. По их прикидкам, уже в течение дня 24 января потеплеет до нуля и пойдет снег. А выходные будут еще теплее.

В ночь на субботу, 25 января, синоптики обещают небольшой снег и -2 градуса. Днем пойдет дождь. И будет, напротив, +2 градуса.

Ночью в воскресенье, 26 января, западный ветер сменится на юго-западный. При нуле градусов пойдет дождь. Днем температура вновь поднимется до +2, осадков не ожидают.

Погода не сильно изменится и в первые будние дни следующей недели.

В ночь на понедельник, 27 января, будет пасмурно при -1 градусе. Днем опять пойдет дождь, и потеплеет до +2.

Ночью во вторник, 28 января, пойдет небольшой снег, и похолодает до -2. Днем столбик термометра поднимется до нуля. И снова будет моросить дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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