Под Воронежем главу района, которого едва не взорвали, обязали наказать своего заместителя

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:29:18+03:00

Чиновники не спешили отвечать на жалобы людей, за что и поплатились. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Сотрудники прокуратуры Рамонского района выяснили, что в администрации Рамонского района не все в порядке с оперативностью ответов на обращения местных жителей.

Например, в сентябре 2019 года женщина из Воронежа написала письмо по земельному вопросу. Ответ ей дали позже установленного законом 30-дневного срока. В том же месяце мужчина пожаловался на действия соседей – с ними были споры по поводу земли. Однако чиновники не проверили жалобу, никаких мер по этому поводу не приняли. Просто отправили мужчине отписку.

В итоге прокурор района потребовал от главы Рамонского района устранить нарушение закона. Виновного в проволочках чиновника привлекли к административной ответственности. Однако этим дело не кончилось. Возбудили два административных дела по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления» в отношении заместителя главы администрации. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Напомним, на главу Рамонского района Николая Фролова 26 декабря 2019 года совершили покушение. Когда чиновник был рядом со своей машиной сработало взрывное устройство. Фролов получил ранения ног, соседка отвезла его в больницу. На данный момент он продолжает лечиться. А силовики сделали фоторобот предполагаемого исполнителя теракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU