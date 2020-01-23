Жительница Воронежской области за 2000 рублей подделала знакомому права

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:19:27+03:00

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Лискинский суд на год ограничил свободу 32-летней местной жительницы, попавшейся на подделке удостоверения. Гражданка «выручила» знакомого в августе 2019 года. Мужчина попросил женщину заменить водительское удостоверение на его имя через многофункциональный центр, потому что сам был занят на работе. Он передал ей необходимые документы и 2000 рублей для уплаты госпошлины. Но заменить документ у женщины, естественно, не получилось,поскольку полномочий по представлению интересов знакомого она не имела.

Но дамочке было жаль расставаться с деньгами, она решила их присвоить и самостоятельно сделала водительское удостоверение в графическом редакторе, распечатав его, вклеив фото и заламинировав. Поддельные «права» она и отдала знакомому. Но вот незадача: в сентябре 2019 года его остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили, что удостоверение ненастоящее - фальсифицированный документ изъяли.

А женщину осудили, да она еще получила мягкий приговор, благодаря тому, что у нее на иждивении двое малолетних детей, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU