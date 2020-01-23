2020-01-23T20:14:29+03:00
Звезды

Воронежцам покажут картины Василия Тропинина

Выставку можно будет посмотреть до середины февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 января в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Проект представит более 40 портретов - работы главного портретиста Москвы Василия Тропинина и московских художников. Хронология работ охватывает сразу три столетия - со второй половины XVIII века до 40-х годов ХХ века.

- Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил широкое признание среди заказчиков и профессионалов, создав галерею образов москвичей разных сословий XIX века. В частности, выставка представят парные портреты представителей старинного купеческого рода Мазуриных, которые демонстрируют мастерство и талант Тропинина, уникальность его стиля и техники. Также из собрания Музея Тропинина будут представлены два детских портрета кисти Шамшина, они дают представление о мире детства первой половины XIX века, который немало удивит современную публику, - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию войдут произведения таких выдающихся русских живописцев как Антропов, Аргунов, Варнек, Малютин, а также работы иностранных мастеров, работавших в России - Луи Каравака, Дамон Ортолани, Лаша, Ротари. Воронежский музей дополнит выставку портретами из своего собрания.

Выставка будет работать до 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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