2020-01-23T19:32:09+03:00
Звезды

Звезды театра и кино сыграют воронежцам комедию про деревню

На гастроли приедут Марина Яковлева, Наталья Бочкарева, Сергей Баталов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 февраля в ВКЗ высадится звездный десант столичных артистов: Марина Яковлева, Наталья Бочкарева, Сергей Баталов, Сергей Дорогов, Олег Акулич разыграют перед воронежцами комедию в духе "Сватов" и комедии «Любовь и голуби».

Спектакль «Соседи, или Хочу на Сейшелы» о том, что счастье не где-то далеко, на Сейшельских островах, а рядом, в близких людях.

Кто не мечтает побывать в далеких жарких странах, увидеть стройные пальмы и окунуться в изумрудных волнах океана? Но для героев спектакля, жителей российской глубинки, это нечто недосягаемое, они заняты гораздо более прозаичными делами. Главный герой спектакля - деревенский изобретатель Диоген - проявляет чудеса изворотливости, чтобы достичь цели в своих проектах, пускается во все тяжкие. В результате появляется единственная в мире ППМ - паровая посудомоечная машина...

Комедию покажут в ВКЗ 7 февраля в 19.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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