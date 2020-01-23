2020-01-23T19:02:28+03:00
Происшествия

На год в колонию отправится житель Воронежской области, который после лишения прав попал в ДТП на угнанном грузовике

Сначала мужчина попался пьяным за рулем, а через несколько месяцев разбил чужую машину
Ярослав ИВАНОВ
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Бобровский суд отправил на год и два месяца в колонию-поселение 39-летнего местного жителя - ранее судимого за нарушение ПДД, а теперь попавшего в аварию на чужой машине.

15 октября 2019 года мужчина, проходя по улице, заметил КамАЗ-5511, на котором ранее работал у индивидуального предпринимателя, специализирующегося на доставке щебня и удобрений. Увидев оставленные в замке зажигания ключи, он сел в машину. Притом, что был ранее судим за управление автомобилем в состоянии опьянения (освидетельствование алкотестером показало 0,849 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха). Проезжая перекресток, не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика на бок.

После аварии на место происшествия прибыл владелец автомобиля. Угонщик просил его не обращаться в полицию, обещая полностью возместить ущерб, причиненный в результате ДТП. Но предприниматель проявил принципиальность и написал заявление о незаконном завладении автомобилем.

Угонщик компенсировал ремонт грузовика. А теперь ему придется пожить в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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