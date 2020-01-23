Воронеж посетил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора
В декабре прошлого года в Воронеже в духовно-просветительском центре при Благовещенском кафедральном соборе состоялось собрание, на котором было принято решение о создании в регионе отделения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).
Его сопредседателями стали Глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, епископ Россошанский и Острогожский Андрей, а также епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий.
Сегодня региональное отделение посетил заместитель председателя общественный организации Константин Малофеев. Его непосредственным начальником на данном посту является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Константин Малофеев рассказал, что воронежское отделение примет участие в подготовке к ХХIV съезду собора, который пройдет в конце года. На нем будет представлен глобальный проект развития русской цивилизации «Русская мечта – 2050». Это стратегия развития страны на 30 лет.
- Воронеж нам интересен своей интеллектуальной жизнью: большим профессорским корпусом и студенчеством, которому жить в 2050 году. Они должны сыграть важную роль в подготовке стратегии. И мы предполагаем, в том числе, вместе с администрацией и местным отделением ВРНС объявить для студенчества конкурс о том, как они видят Россию в 2050 году. Путь это будет непрофессионально, но для нас это очень интересно. Лучшие из этих работ будет отмечены и премированы собором, - отметил Константин Малофеев.
ИСТОЧНИК KP.RU