Воронеж посетил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:52:12+03:00

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В декабре прошлого года в Воронеже в духовно-просветительском центре при Благовещенском кафедральном соборе состоялось собрание, на котором было принято решение о создании в регионе отделения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

Его сопредседателями стали Глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, епископ Россошанский и Острогожский Андрей, а также епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий.

Сегодня региональное отделение посетил заместитель председателя общественный организации Константин Малофеев. Его непосредственным начальником на данном посту является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Константин Малофеев рассказал, что воронежское отделение примет участие в подготовке к ХХIV съезду собора, который пройдет в конце года. На нем будет представлен глобальный проект развития русской цивилизации «Русская мечта – 2050». Это стратегия развития страны на 30 лет.

- Воронеж нам интересен своей интеллектуальной жизнью: большим профессорским корпусом и студенчеством, которому жить в 2050 году. Они должны сыграть важную роль в подготовке стратегии. И мы предполагаем, в том числе, вместе с администрацией и местным отделением ВРНС объявить для студенчества конкурс о том, как они видят Россию в 2050 году. Путь это будет непрофессионально, но для нас это очень интересно. Лучшие из этих работ будет отмечены и премированы собором, - отметил Константин Малофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU