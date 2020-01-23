В Воронежской области на пожаре пострадал мужчина

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:42:32+03:00

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23 января пожар с пострадавшим произошел в Бутурлиновке.

- Сообщение о пожаре в частном доме на улице Заречной поступило на пульт дежурного в 12.15. Через 20 минут после вызова шестеро пожарных его ликвидировали. Сгорел дом площадью 24 метра. Из пожара спасатели вытащили мужчину, его доставили в больницу, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Эксперты выясняют причину возгорания.

В случае ЧП - звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», а также телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU