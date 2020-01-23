2020-01-23T17:21:14+03:00
Общество

В мэрии Воронежа рассказали, куда жаловаться на аварийные остановки

«Комсомолка» задала этот вопрос после инцидента на улице Полины Осипенко. Там на женщину, ожидавшую транспорт, упали доски
Юрий КОЗЛОВ
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Женщина, на которую упали доски, считает, что от серьезных травм ее спас капюшон.Женщина, на которую упали доски, считает, что от серьезных травм ее спас капюшон.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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После того, как утром 22 января на остановке Полины Осипенко на голову женщины упали доски с крыши (к счастью, серьезных травм она не получила), возник вопрос: кто контролирует состояние сооружений, где воронежцы ожидают транспорт. В мэрии на него ответили так:

- Если остановка совмещена с торговым павильоном, то, как правило, в нормальном состоянии ее должен поддерживать владелец киоска. В противном случае есть два варианта. Либо за состоянием остановки следят специалисты управы района, на территории которой она находится. Либо, если рядом есть какое-нибудь крупное торговое или промышленное предприятие, то павильон отдают в его ведение. К примеру, Центральный рынок и «Максимир» поддерживают порядок на остановках, стоящих возле их зданий. Большей частью реагируют на сигналы граждан. Если вы видите, что та или иная остановка в аварийном состоянии, лучше всего звонить в управы по телефонам приемной. Там вас переключат, куда следует. Обычно в управах остановками занимаются либо отделы благоустройства, либо сотрудники, курирующие вопросы торговли.

Телефоны приемных:

управы Центрального района: (473) 252-42-08

руководителя управы Ленинского района: (473)277-05-10

руководителя управы Коминтерновского района: (473) 206-76-42

управы Советского района: 263-04-04

руководителя управы Левобережного района: (473) 249-42-75

управы Железнодорожного района: (473) 223-07-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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