Завод под Воронежем оштрафовали на 50 тыс за прием на работу экс-чиновника

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:03:09+03:00

Предприятие не уведомило об этом прежнее место работы служащего

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Воронежский завод растительных масел в мае 2017 года принял на должность менеджера по персоналу бывшего специалиста 1 категории администрации Семеновского сельского поселения. И попал под административную статью. Нарушение законодательства о противодействии коррупции обнаружили сотрудники прокуратуры Верхнехавского района в ходе проведенной проверки.

- Воронежский завод растительных масел не направил уведомление о заключении трудового договора в адрес бывшего работодателя – администрации Семеновского сельского поселения. Это нужно было сделать в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора с бывшим муниципальным служащим, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего мировой суд оштрафовал нанимателя на 50 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU