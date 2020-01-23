В Воронеже пропал мужчина со шрамом на левой брови

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:50:24+03:00

Его ищут почти девять месяцев

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помощи в поисках 30-летнего Олега Антюшена. Мужчина ушел из дома 24 апреля, с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы Олега Антюшена: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. В какой одежде мужчина вышел из дома в тот день, когда пропал, неизвестно. Особая примета: шрам на левой брови.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Олег Антюшен, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (горячая линия) или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU