2020-01-23T16:50:24+03:00
Общество

В Воронеже пропал мужчина со шрамом на левой брови

Его ищут почти девять месяцев
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Мужчину ищут с 24 апреля прошлого года.Мужчину ищут с 24 апреля прошлого года.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помощи в поисках 30-летнего Олега Антюшена. Мужчина ушел из дома 24 апреля, с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы Олега Антюшена: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. В какой одежде мужчина вышел из дома в тот день, когда пропал, неизвестно. Особая примета: шрам на левой брови.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Олег Антюшен, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (горячая линия) или 112.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области на пожаре пострадал мужчина
В мэрии Воронежа рассказали, куда жаловаться на аварийные остановки
Завод под Воронежем оштрафовали на 50 тыс за прием на работу экс-чиновника
В Воронеже пропал мужчина со шрамом на левой брови
Воронежцам показывают пейзажи Урала
В Воронежской области от удара током погиб электрик
В Воронеже мужчина спас выброшенных в мешке котят
Под Воронежем в грузовик врезалась "пятерка" на буксире
Владимир Нетёсов: «Ветераны подарили нам возможность жить в свободной стране»
Семьи погибших воронежцев требуют отмены амнистии виновникам смертельных ДТП
Воронежский ансамбль «Фронтовичка» проводит «Эстафету Победы»
В Воронежской области подросток жестоко избил 40-летнего мужчину
Воронежцам покажут советский мотоцикл М-72
В Воронеже Александр Цыпкин и Максим Виторган устроят чтения
На воронежской трассе под колесами «Ситроена» погибла пешеход
Хотел сэкономить: воронежец лишился 20 тыс, пытаясь купить мобильник через интернет
В Воронеже полицейские прикрыли наркопритон
Будут судить жителя Воронежской области, чуть не сжегшего заживо любовницу
В Воронеже на улице Димитрова заменят 25 метров канализационного коллектора