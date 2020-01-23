2020-01-23T16:42:38+03:00
Звезды

Воронежцам показывают пейзажи Урала

Выставку можно посмотреть бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Доме актера работает выставка художника Виктора Аникина «Урал. Времена года». Творец живет в городе Березники Пермского края. Поклонник импрессионистов, он взял за основу для своего творчества их идею - передать впечатление работы на пленэре.

Пейзажи Урала, особенность родной природы - излюбленная тема Виктора Петровича. На холстах темная вода с солнечными бликами в зимней реке, снежные поляны, тяжелые лапы таежных елей, зимний закат, летние поля с цветущим иван-чаем, надвигающаяся гроза над рекой, осенний лес с мягкой, выгоревшей на солнце, пушистой сентябрьское прозрачное синее небо...

Выставку можно посмотреть бесплатно до 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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