В Воронежской области от удара током погиб электрик
Трагедия произошла в Бутурлиновке
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В среду, 22 января, в Бутурлиновке на улице Петровской во время работы на линии электропередач электромонтер получил удар током. От разряда у рабочего остановилось сердце. Погибшему было 46 лет.
Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе СУСК по Воронежской области, по факту гибели сотрудника проводится доследственная проверка: осматривается место происшествия, запрошены документы, следователи опрашивают очевидцев. По итогам проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU