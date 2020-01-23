2020-01-23T16:14:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области от удара током погиб электрик

Трагедия произошла в Бутурлиновке
Елена ФЕДЯШЕВА
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В среду, 22 января, в Бутурлиновке на улице Петровской во время работы на линии электропередач электромонтер получил удар током. От разряда у рабочего остановилось сердце. Погибшему было 46 лет.

Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе СУСК по Воронежской области, по факту гибели сотрудника проводится доследственная проверка: осматривается место происшествия, запрошены документы, следователи опрашивают очевидцев. По итогам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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