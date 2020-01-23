В Воронеже мужчина спас выброшенных в мешке котят

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:01:37+03:00

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В Воронеже мужчина спас от верной гибели двух котят. Малышей положили в мешок и выкинули в лесопосадке недалеко от водохранилища.

Все случилось 8 января. Около девяти часов вечера местный житель вышел на прогулку со своей собакой. Неожиданно она бросилась к дереву и заскулила. На все позывные хозяина питомец никак не реагировал. Тогда воронежец подошёл к нему и увидел рядом мешок. Из него раздавался еле слышный писк. Внутри оказались два котёнка, которым не было ещё и месяца.

Как у собаковода, у героя было установлено приложение Petstory, которое позволяет получать помощь от ветеринаров в онлайн режиме. Поэтому горожанин позвонил по видео-связи специалисту. Врач дистанционно осмотрел котят и дал свои рекомендации. В итоге котята были спасены.

- Котятам было около трех недель, и они пролежали в мешке максимум шесть часов, так как дольше вряд ли бы протянули без еды. Им сильно повезло, что зима оказалась аномально теплой, температура на улице не опускалась ниже -2, и их обнаружили не на стадии сильнейшего обморожения. Животные просто были переохлаждены, – пояснила Алина Рыкунова, ветеринарный врач.

Сейчас котята нашли любящие семьи. Одного малыша мужчина оставил себе, а второго удалось пристроить.

Справка «КП»:

Что же делать, если вы нашли бездомное животное? Алина Рыкунова поделилась советами с «Комсомолкой».

Во-первых, важно помнить, что животные запросто могут болеть бешенством. Признаки болезни не всегда можно сразу же определить, тем более человеку без ветеринарной квалификации. Поэтому, важно быть предусмотрительным и воспользоваться перчатками. Будет лучше, если перчатки будут плотные, строительные.

Во-вторых, если у вас есть дома питомец, то лучше изолировать найденное животное до визита к ветеринару Также если вы подобрали животное, то не стоит кормить его мясом или, например, творогом. Купите промышленный корм на первое время, а также дайте животному чистой воды

Важно обратиться к ветеринару. Если по каким-то причинам в ближайшее время нет возможности приехать в клинику, то связаться со специалистом можно онлайн..

ИСТОЧНИК KP.RU