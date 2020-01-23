2020-01-23T15:43:35+03:00
Происшествия

Под Воронежем в грузовик врезалась "пятерка" на буксире

В аварии пострадала автоледи, которая была за рулем неисправного авто
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
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Вечером 22 января в Кантемировском районе столкнулись грузовик и «пятерка». Авария произошла около 19.20 на 258-м километре дороги «Воронеж-Луганск.

ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего водителя буксировал ВАЗ-2105, за рулем которого была 49-летняя женщина. Автоледи, потеряв управление в темноте да еще в снегопад, выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом, которым управлял 62-летний мужчина.

- В аварии пострадала водитель «пятерки», ее доставили в больницу с травмами. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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