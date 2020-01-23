Под Воронежем в грузовик врезалась "пятерка" на буксире
Вечером 22 января в Кантемировском районе столкнулись грузовик и «пятерка». Авария произошла около 19.20 на 258-м километре дороги «Воронеж-Луганск.
ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего водителя буксировал ВАЗ-2105, за рулем которого была 49-летняя женщина. Автоледи, потеряв управление в темноте да еще в снегопад, выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом, которым управлял 62-летний мужчина.
- В аварии пострадала водитель «пятерки», ее доставили в больницу с травмами. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU