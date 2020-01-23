Владимир Нетёсов: «Ветераны подарили нам возможность жить в свободной стране»

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:37:18+03:00

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Несмотря на почтенный возраст (2 года назад Антонина Сергеевна отметила 100-летний юбилей) ветеран сама встретила председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова и пригласила его принять участие в семейном чаепитии.

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ИСТОЧНИК KP.RU