Семьи погибших воронежцев требуют отмены амнистии виновникам смертельных ДТП

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:14:02+03:00

"Мерседес" вылетел на обочину, а Дмитрия Божка отбросило на разделительную полосу. Фото: из архива «КП»

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Родители погибших в ДТП детей собрались на митинг в гайд-парке возле кинотеатра «Пролетарий», чтобы выступить против амнистии водителям, виновным в смертельных авариях. Петиция, которую могут подписать все сторонники их позиции, опубликована на сайте Change.org. Она собрала уже более 60 тысяч голосов

Создала петицию и стала одними из инициаторов проведения митинга мама погибшего Павла Володина.

- 19.09.2019 г. сотрудник ДПС в нарушение правил выехал на тротуар, совершил наезд на моего сына, Володина Павла Константинович, от чего он умер. Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК Рф направлено в суд, - говорит в петиции Мария Володина. - Мне 70 лет, моему мужу 83, сын у нас был единственный, Не осталось никого: ни детей, ни внуков.

Проект постановления "Об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов", внесенный депутатом Иваноым С. В. из ЛДПР предусматривает:

"Прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления: в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы".

Ст. 264 ч. 3 УК РФ является преступлением по неосторожности, максимальное наказание за которое составляет 5 лет лишения свободы. В число преступлений, на которые амнистия не распространяется, ч. 3 ст. 264 УК РФ не включена (п. 13 проекта). Таким образом, освобождаются от уголовной ответственности лица, нарушившие ПДД, в результате чего была причинена смерть одному потерпевшему (если они не были пьяны и не оставили место ДТП).

Виновник смерти моего сына может остаться безнаказанным.

Прошу депутатов Государственной Думы не распространять амнистию на ч. 3 ст. 264 УК РФ».

Марию Володину поддерживают и родители погибшего 19-летнего студента Дмитрия Божка. Молодого человека 6 июля 2019 года у дома №117а по Московскому проспекту сбил Mercedes. Машина после этого врезалась в ограждение, рухнул вниз и загорелся. Дмитрий пролетел больше 100 метров и упал на разделительную полосу под виадуком. 19-летнего водителя собираются судить за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Но он тоже может попасть под амнистию.

Олег и Светлана Божок утверждают, что в тот вечер видеокамера зафиксировала этот «Мерседес», мчащийся со скоростью 153 км/час по Чернавскому мосту. Родители задаются вопросом, почему уже там иномарку не остановили сотрудники ГИБДД.

Олег и Светлана Божок понимают: сына уже не вернешь. Но хотят добиться справедливости.

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ИСТОЧНИК KP.RU