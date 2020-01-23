Воронежский ансамбль «Фронтовичка» проводит «Эстафету Победы»

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:03:41+03:00

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Воронежский ансамбль ветеранов «Фронтовичка» начинает свой 37-й творческий сезон с акции «Эстафета Победы». Коллектив, в котором поют певицы-ветераны в возрасте 70-80-лет, с 23 января по 9 мая 2020 года устроит 15 сольных концертов, посвященных 75-летию Великой Победы. В репертуаре ансамбля - стихи и песни военно-патриотической направленности, хореографические номера, объединенные в музыкально-литературную композицию «Истории славной страницы».

Стартует «Эстафета Победы» 23 января в 14.00 выступлением в Воронежском юридическом колледже, 24 января в 17.00 - в клубе Отрадного. Далее «Фронтовичку» увидят зрители в различных учреждениях города и области. Вход на концерты свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU