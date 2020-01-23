Воронежцам покажут советский мотоцикл М-72

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:04:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С 23 по 25 января в Воронеже пройдет выставка макетов вооружения, предметов экипировки и быта солдат РККА, документов и фотографий 40-х годов XX века, а также предметов, обнаруженных поисковиками на местах боев за Воронеж. Среди экспонатов будет представлен советский мотоцикл М-72. Экспозицию посвятили 77-ой годовщине освобождения Воронежа от фашистов.

Выставку можно посмотреть бесплатно с 11.00 до 17.00 на 3-м этаже центра Галереи Чижова. 25 января в 12.00 на выставке пройдет концерт и ретро-показ мод.

ИСТОЧНИК KP.RU