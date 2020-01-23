В Воронеже Александр Цыпкин и Максим Виторган устроят чтения

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:00:44+03:00

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В Воронеже второй раз пройдут «БеспринцЫпные чтения». Первый раз популярный писатель Александр Цыпкин выступил в столице Черноземья с большим успехом в апреле 2019-го. В этот раз литератор познакомит воронежцев со своим творчеством в компании с артистом Максимом Виторганом, звездой фильмов «День Радио», «День Выборов», «О чем говорят мужчины».

В новую программу «Девочка, которая всегда смеялась последней» войдут рассказы из последней книги автора, в том числе история, давшая название сборнику - семейная драма с совершенно неожиданным финалом. Она уже вызвала широкую дискуссию среди поклонников Цыпкина, в ближайшее время по этой новелле будет снят сериал.

- Третья книжка для автора всегда является критической. Дальше либо становишься признанным писателем, либо не остановишься. Надеюсь, она понравится любителям моего творчества по всей стране, и я этот этап пройду спешно. В нашу программу включены как рассказы, которые уже стали популярными, но выйдут только сейчас («Снег», «Мадо», «Приключения Славика «не говори неправду»), так и вещи, которые до попадания в книгу практически нигде не читались. В любом случае, в каждом городе программа будет составлена из вещей, которые в нем никогда не звучали, - отмечает автор.

Александр Цыпкин - один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Сборники лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий», совокупный тираж которых составил уже более 100 000 экземпляров, моментально стали популярными, возглавив ряд российских рейтингов.

Вечер пройдет 1 марта в Воронежском концертном зале, начало в 19.00. 12+

ИСТОЧНИК KP.RU