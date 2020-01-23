На воронежской трассе под колесами «Ситроена» погибла пешеход

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:28:15+03:00

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В среду, 22 января, на дорогах Воронежской области произошло 115 аварий. Пострадали девять человек. Один погиб.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, двигаясь в сторону Воронежа по дороге «Курск-Саратов» на территории Нижнедевицкого района, 39-летний водитель на «Ситроен С5» не заметил и сбил пешехода, женщину 43-лет, жительницу села Вязновятовка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют обстоятельства и причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU