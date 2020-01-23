В Воронеже полицейские прикрыли наркопритон

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники воронежского отдела полиции № 5 прикрыли наркопритон на улице Изобретателей Советского района. 45-летняя хозяйка частного дома давала возможность наркоманам приходить к ней в гости, чтобы уколоться. Деньги она с них не брала. Предпочитала плату натурой – наркотиками.

- Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ» (до четырех лет лишения свободы). До суда ее отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU