2020-01-23T12:56:37+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейские прикрыли наркопритон

Он находился в Советском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники воронежского отдела полиции № 5 прикрыли наркопритон на улице Изобретателей Советского района. 45-летняя хозяйка частного дома давала возможность наркоманам приходить к ней в гости, чтобы уколоться. Деньги она с них не брала. Предпочитала плату натурой – наркотиками.

- Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ» (до четырех лет лишения свободы). До суда ее отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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