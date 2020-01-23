Будут судить жителя Воронежской области, чуть не сжегшего заживо любовницу

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:50:05+03:00

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Следователи передают в суд дело 41-летнего жителя Воронежской области, который хотел расправиться с любовницей с особой жестокостью.

Инцидент произошел в селе Девица Семилукского района вечером 11 марта 2019 года. Мужчина приревновал любовницу. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил сжечь ее заживо. Принес из гаража канистру с бензином, облил им 47-летнюю женщину, лежавшую на диване, а также находившиеся рядом с ней постельные принадлежности, и поджег их. На крики о помощи прибежали отец и сын потерпевшей, которые помогли ей и вызвали «скорую». Женщина получила ожоги средней тяжести. Кроме того, сгорел дом и имущество на общую сумму около 1,5 млн. рублей, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Мужчина был уже судим за кражи и смерть по неосторожности. Теперь ему грозит новый срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU