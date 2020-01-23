В Воронеже на скользкой дороге опрокинулся ВАЗ-2131
На улице Суворова в Воронеже в три часа ночи 23 января произошло серьезное ДТП. Как рассказали «КП» в ГИБДД по Воронежу, 23-летний водитель ВАЗ-2131, двигаясь в сторону улицы 25 Января, не справился с управлением на скользкой дороге и слетел на обочину, где столкнулся со столбом. В результате удара машина опрокинулась.
Водитель получил ранения. С места аварии его забрала «скорая». После осмотра в стационаре и оказания первой помощи пострадавшего отпустили лечиться домой.
Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают воронежцам о сложных погодных условиях и просят выбирать безопасные скорость и стиль вождения.
ИСТОЧНИК KP.RU