В Воронеже на скользкой дороге опрокинулся ВАЗ-2131

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:23:21+03:00

Госавтоинспекторы просят воронежцев не лихачить на скользкой дороге Фото: из архива «КП»

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На улице Суворова в Воронеже в три часа ночи 23 января произошло серьезное ДТП. Как рассказали «КП» в ГИБДД по Воронежу, 23-летний водитель ВАЗ-2131, двигаясь в сторону улицы 25 Января, не справился с управлением на скользкой дороге и слетел на обочину, где столкнулся со столбом. В результате удара машина опрокинулась.

Водитель получил ранения. С места аварии его забрала «скорая». После осмотра в стационаре и оказания первой помощи пострадавшего отпустили лечиться домой.

Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают воронежцам о сложных погодных условиях и просят выбирать безопасные скорость и стиль вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU