В Воронеже грузовик завалил столб на улице Минской

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:51:36+03:00

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Утром четверга, 23 января, воронежцы заметили на перекрестке улиц Минской и Остужева последствия ночной аварии с участием грузовика «Скания». Рядом автокран поднимал покосившийся опору ЛЭП с повисшим на проводах светофором. Тут же стояла и фура с помятым боком.

В пресс-службе ГИБДД по Воронежу ответили, что информации по этой аварии у них в сводке нет. Значит, происшествие обошлось без пострадавших. Вероятно, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге. Сотрудники Госавтоинспекции просят обращать внимание на сложные погодные условия и выбирать безопасную скорость.

Напомним, совсем недавно на этом же месте ранним утром сгорел ПАЗ. Тогда также никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU