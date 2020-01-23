2020-01-23T09:51:36+03:00
Происшествия

В Воронеже грузовик завалил столб на улице Минской

В аварии никто не пострадал
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В аварии пострадал только столбВ аварии пострадал только столбФото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Изменить размер текста:

Утром четверга, 23 января, воронежцы заметили на перекрестке улиц Минской и Остужева последствия ночной аварии с участием грузовика «Скания». Рядом автокран поднимал покосившийся опору ЛЭП с повисшим на проводах светофором. Тут же стояла и фура с помятым боком.

В пресс-службе ГИБДД по Воронежу ответили, что информации по этой аварии у них в сводке нет. Значит, происшествие обошлось без пострадавших. Вероятно, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге. Сотрудники Госавтоинспекции просят обращать внимание на сложные погодные условия и выбирать безопасную скорость.

Напомним, совсем недавно на этом же месте ранним утром сгорел ПАЗ. Тогда также никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полицейские прикрыли наркопритон
Будут судить жителя Воронежской области, чуть не сжегшего заживо любовницу
В Воронеже на улице Димитрова заменят 25 метров канализационного коллектора
Слесарь УК отказался отремонтировать ветхий канализационный стояк в воронежской квартире
В Воронеже на скользкой дороге опрокинулся ВАЗ-2131
В Воронеже грузовик завалил столб на улице Минской
В Воронеже на улице Баррикадной загорелся ВАЗ 2115
Водоканал Воронежа заплатит штраф в 36 миллионов за отключение воды цветочному магазину
В Воронеже участкового, получившего взятку, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Пьяный житель Воронежской области напал на начальника районной полиции
В Воронеже выставили на продажу исторический «Дом Клочковых»
Мошенники обманули льготников и получили землю под Воронежем стоимостью более 18 млн рублей
Инспекторы просят воронежцев быть внимательнее на заснеженных дорогах
В Воронеже женщина готовила ужин и воткнула нож в мужа
В Воронеже показали новую концепцию реконструкции Петровской набережной с аквапарком, шаттлами и аттракционами
Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»
В Воронежской области номинальная зарплата растет быстрее реальной
Житель Воронежа дважды заплатил за несуществующего шпица
Директор УК незаконно зарабатывал на вывозе мусора в Воронежской области
В Воронеже молодой человек за прогулку на чужой иномарке может сесть на пять лет
В Воронеже чествуют защитников города
В Воронеже мужчину заставили дважды заплатить за виртуального щенка
В Воронеже у Дома Вигеля установили 13 кованых фонарей
Воронежский Роспотребнадзор предупреждает о смертельном китайском вирусе