В Воронеже на улице Баррикадной загорелся ВАЗ 2115
Спасти машину не удалось
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В среду, 22 января, около 22.18 жители улицы Баррикадной в Воронеже сообщили в службу спасения о пожаре. Во дворе дома №1 загорелась припаркованный автомобиль ВАЗ 2115. На место ЧП срочно отправилась пожарная машина и четыре сотрудника МЧС. Им удалось в течение 13 минут ликвидировать возгорание, но спасти отечественную легковушку было невозможно – огонь полностью ее уничтожил.
Причины возгорания выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU