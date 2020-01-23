2020-01-23T09:11:58+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице Баррикадной загорелся ВАЗ 2115

Спасти машину не удалось
Елена ФЕДЯШЕВА
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В среду, 22 января, около 22.18 жители улицы Баррикадной в Воронеже сообщили в службу спасения о пожаре. Во дворе дома №1 загорелась припаркованный автомобиль ВАЗ 2115. На место ЧП срочно отправилась пожарная машина и четыре сотрудника МЧС. Им удалось в течение 13 минут ликвидировать возгорание, но спасти отечественную легковушку было невозможно – огонь полностью ее уничтожил.

Причины возгорания выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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