В Воронеже участкового, получившего взятку, оштрафовали на 100 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:34:17+03:00

Он закрыл глаза на то, что иностранцы трудились без гражданства

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Мировой суд в Левобережном районе рассмотрел уголовное дело в отношении уже бывшего участкового. 39-летний Александр Л. работал в отделе полиции № 7 УМВД России в Воронеже. Мужчину обвинили в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Как установлено судом, в мае 2019 года участковый получил 5,5 тысяч рублей. За это «вознаграждение» он согласился не составлять протоколов об административных нарушениях. Он закрыл глаза на то, что иностранцы трудились в Воронеже без гражданства.

В итоге суд оштрафовал полицейского на 100 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU