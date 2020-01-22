2020-01-22T18:52:29+03:00
Общество

Инспекторы просят воронежцев быть внимательнее на заснеженных дорогах

Из-за наледи увеличивается тормозной путь машин
Олег ИВАНОВ
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Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов и пешеходов, что из-за образования на дорогах наледи увеличивается тормозной путь машин. Нужно быть внимательнее на дорогах! И это касается всех жителей города, ведь из-за снега увидеть выбежавшего пешехода, особенно в черной одежде, очень трудно.

- Всем автолюбителям следует быть крайне внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Нарушение скоростного режима зачастую становятся одной из основных причин ДТП. Необходимо выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля при управлении транспортным средством, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

Пешеходам следует переходить дорогу только по переходам и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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