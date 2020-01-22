2020-01-22T17:51:18+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина готовила ужин и воткнула нож в мужа

Тот был пьян, что и разозлило его жену
Олег ИВАНОВ
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В приемное отделение одной из больниц Воронежа привезли 60-летнего местного жителя с тяжкими телесными повреждениями. У мужчины было ножевое ранение брюшной полости.

Полицейские установили, что 20 января в 20.20 на улице Ведринцева в частном доме у потерпевшего мужчины возник конфликт с женой. Та готовила на кухне. Когда же к ней начал приставать муж, она схватилась за нож и ударила. Затем женщина сама вызвала скорую.

67-летняя местная жительница в отделе полиции признала свою вину и пояснила, что мужчина был пьян. В квартире сотрудники обнаружили орудие преступления, а также одежду со следами крови.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - а это до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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