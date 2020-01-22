2020-01-22T16:54:04+03:00
Общество

В Воронежской области номинальная зарплата растет быстрее реальной

С учетом повышения цен доходы жителей региона не слишком сильно увеличились
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежстат 22 января сообщил, что среднемесячная зарпалата в Воронежской области составила в ноябре 33 366 рублей. Это на 7,7% больше, чем в ноябре 2018-го. При этом реальный размер доходов с учетом роста цен увеличился за тот же период только на 4,2%.

Существенно (в 1.8 раза) в ноябре превысила среднеобластной уровень зарплата работников, занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью. В полтора раза – финансистов и страховщиков.

Выше среднеобластного уровня на 47% доходы работников компьютерной, электронной и оптической сфер.

Самая низкая зарплата у работников текстильных предприятий (34 % от среднеобластного уровня).

При этом суммарная задолженность по зарплате на 1 января 2020 года составила 23.5 млн рублей. Это долг перед 421 человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инспекторы просят воронежцев быть внимательнее на заснеженных дорогах
В Воронеже женщина готовила ужин и воткнула нож в мужа
В Воронеже показали новую концепцию реконструкции Петровской набережной с аквапарком, шаттлами и аттракционами
Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»
В Воронежской области номинальная зарплата растет быстрее реальной
Житель Воронежа дважды заплатил за несуществующего шпица
Директор УК незаконно зарабатывал на вывозе мусора в Воронежской области
В Воронеже молодой человек за прогулку на чужой иномарке может сесть на пять лет
В Воронеже чествуют защитников города
В Воронеже мужчину заставили дважды заплатить за виртуального щенка
В Воронеже у Дома Вигеля установили 13 кованых фонарей
Воронежский Роспотребнадзор предупреждает о смертельном китайском вирусе