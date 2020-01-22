В Воронежской области номинальная зарплата растет быстрее реальной

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:54:04+03:00

С учетом повышения цен доходы жителей региона не слишком сильно увеличились

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Воронежстат 22 января сообщил, что среднемесячная зарпалата в Воронежской области составила в ноябре 33 366 рублей. Это на 7,7% больше, чем в ноябре 2018-го. При этом реальный размер доходов с учетом роста цен увеличился за тот же период только на 4,2%.

Существенно (в 1.8 раза) в ноябре превысила среднеобластной уровень зарплата работников, занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью. В полтора раза – финансистов и страховщиков.

Выше среднеобластного уровня на 47% доходы работников компьютерной, электронной и оптической сфер.

Самая низкая зарплата у работников текстильных предприятий (34 % от среднеобластного уровня).

При этом суммарная задолженность по зарплате на 1 января 2020 года составила 23.5 млн рублей. Это долг перед 421 человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU