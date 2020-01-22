Житель Воронежа дважды заплатил за несуществующего шпица
Маленького пушистого шпица хотел завести 44-летний житель Центрального района Воронежа. Мужчина нашел в сети объявление, в котором предлагали щеночка по довольно привлекательной цене.
Позвонил продавцу, обсудил с ним детали оплаты и доставки. Тот сразу же предложил перевести предоплату: "А как иначе?". Прислал ссылку, по которой можно было перечислить деньги.
Покупатель направил нужную сумму. Но мошенник (будем уже называть вещи своими именами) заявил: "Платеж не прошел. Его заблокировал банк. Деньги вернутся, а вы пока повторите оплату с другой карты". Мужчина "повелся"...
- Причиненный ущерб составил более 18 тысяч рублей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено дело по статье "Мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU
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