Житель Воронежа дважды заплатил за несуществующего шпица

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:47:29+03:00

Хотел купить щенка по объявлению, а в итоге отправил деньги мошеннику

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Маленького пушистого шпица хотел завести 44-летний житель Центрального района Воронежа. Мужчина нашел в сети объявление, в котором предлагали щеночка по довольно привлекательной цене.

Позвонил продавцу, обсудил с ним детали оплаты и доставки. Тот сразу же предложил перевести предоплату: "А как иначе?". Прислал ссылку, по которой можно было перечислить деньги.

Покупатель направил нужную сумму. Но мошенник (будем уже называть вещи своими именами) заявил: "Платеж не прошел. Его заблокировал банк. Деньги вернутся, а вы пока повторите оплату с другой карты". Мужчина "повелся"...

- Причиненный ущерб составил более 18 тысяч рублей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU