Директор УК незаконно зарабатывал на вывозе мусора в Воронежской области
21 января Калачеевский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора местной управляющей компании. Тот перевозил коммунальные отходы без лицензии, да к тому же брал за это деньги с жителей.
49-летний директор УК с 2017-го по сентябрь 2019 года занимался, по сути, незаконным предпринимательством. Его работники собирали в тракторные телеги коммунальные отходы, а потом перевозили их на свалку. Жителям многоквартирных домов приходилось платить за оказанные услуги. За весь период накопилось более двух с половиной миллионов рублей.
Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка у подсудимого мужчины, активно способствовал расследованию преступления. Отягчающих же обстоятельств не установлено.
ИСТОЧНИК KP.RU