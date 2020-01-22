2020-01-22T16:30:42+03:00
Общество

Директор УК незаконно зарабатывал на вывозе мусора в Воронежской области

Лицензии у компании не было
Олег ИВАНОВ
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21 января Калачеевский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора местной управляющей компании. Тот перевозил коммунальные отходы без лицензии, да к тому же брал за это деньги с жителей.

49-летний директор УК с 2017-го по сентябрь 2019 года занимался, по сути, незаконным предпринимательством. Его работники собирали в тракторные телеги коммунальные отходы, а потом перевозили их на свалку. Жителям многоквартирных домов приходилось платить за оказанные услуги. За весь период накопилось более двух с половиной миллионов рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка у подсудимого мужчины, активно способствовал расследованию преступления. Отягчающих же обстоятельств не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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