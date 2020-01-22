В Воронеже у Дома Вигеля установили 13 кованых фонарей

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:40:50+03:00

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В региональном департаменте здравоохранения рассказали, как идут работы по реконструкции исторического памятника Дом Вигеля. Напомним, весной 2020 года в него должна будет переехать поликлиника онкодиспансера. Она расположится на площади 3 тысячи квадратных метров и будет рассчитана на 700 посещений в сутки. На данный момент поликлиника располагается на площади ровно вдвое меньше. И соответственно в сутки ее услугами могут воспользоваться не более 380 человек.

На данный момент близятся к завершению работы на фасаде здания, на котором полностью обновили штукатурку и где заменили, а где и отреставрировали элементы лепнины. Усилены несущие стены дома. У центрального входа с улицы Вайцеховского установили 13 кованых фонарей.

Внутри здания сейчас делаю потолки, электричество, стены обшивают панелями. Установили лифт, смонтировали систему вентиляции и кондиционеры.

Напомним, при строительстве нашли загадочные старинные кирпичные тоннели, их придется демонтировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU