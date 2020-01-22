2020-01-22T14:58:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области двух мужчин расстреляли у купели

На них напали незнакомцы
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства стрельбы у купели.Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства стрельбы у купели.Фото: из архива «КП»
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Около часа ночи в понедельник, 20 января, двое жителей села Козловка Терновского района 36 и 37 лет мирно выпивали возле купели, где сутки назад купались верующие. То ли некоторых православных их поведение оскорбило, то ли кто-то на них давно точил зуб, но факт остается фактом: на мужчин напали, избили, а потом еще и несколько раз выстрелили в них из гладкоствольного оружия. Незнакомцы к моменту приезда скорой убежали. А раненых собутыльников увезли в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Наши сотрудники выясняют все обстоятельства преступления, а также устанавливают личности тех, кто напал на двух мужчин, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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